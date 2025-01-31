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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 січ, 2025 12:34
Howl написав:
заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.
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Proofy
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Додано: Чет 23 січ, 2025 17:21
Proofy написав: Howl написав:
заплатишь только разовую комиссию
Какой размер этой комиссии?
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
Поддержка не соображает вообще. По тарифам бесплатно можно на ТАС перекидывать, спрашиваю про валюту, рассказывают, что и к валюте относится, но валюту нельзя перекидывать на карты по Украине.
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
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lloydbanksua
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Додано: Чет 23 січ, 2025 20:45
Proofy написав:
Какой размер этой комиссии?
15 грн при снятии в кассе банка.
Proofy написав:
И где эти условия, что опять на тот же счет не упадет.
В тарифах последний пункт (зняття депозиту в касі відділень ТАСКОМБАНКу) в разделе "izi-депозит". Средства в любом случае упадут на карту, просто менеджер или кассир (в зависимости от отделения) при снятии указывает, что это депозитные средства.
lloydbanksua написав:
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
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Howl
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 15:16
lloydbanksua написав:
Там на счёт вроде можно "Ощадный". И с него уже без комиссии.
Не вижу у них Ощадный в приложении. Цiлi в накопиченнях в грн только. И обычные срочные депозиты.
Howl написав:
Не каждый менеджер умеет такое провернуть. Лучше уже по стандартной процедуре.
Вся беда, что нет в этом банке менеджеров. Сидит студент какой-то на поддержке и пишет ерунду какую-то не соответствующую действительности.
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Proofy
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 19:36
Proofy речь про ТАС банк, "родительский" у изи.
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 14:00
"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)
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Feh14
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 15:41
Feh14 написав:
"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)
Они и за перевыпуск по сроку на виртуальную хотят 50 гр. Что то там хотелки совсем зашкаливают.
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Порт
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Додано: П'ят 31 січ, 2025 18:42
Порт написав: Feh14 написав:
"наразі відсутня можливість отримати пластикову картку, оскільки ми покращуємо якість пластику, з якого вони виготовляються, тому потрібно зачекати, щоб отримати нову пластикову картку.
орієнтовно в лютому ми відновимо можливість перевипуску пластикових карток."
Отакэ, пластика нету. Подозрительно)
Они и за перевыпуск по сроку на виртуальную хотят 50 гр. Что то там хотелки совсем зашкаливают.
Мне сказали что по сроку пластик будет бесплатным.
Короче сами не знают походу. Но за 50 пойдут нахрен. Не нужны пока совсем.
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Feh14
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Додано: Суб 01 лют, 2025 09:57
Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію?
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novichok
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