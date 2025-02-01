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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 316317318319

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 14:37

  novichok написав:Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?

Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?
Feh14
 
Повідомлень: 158
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 16:21

  Feh14 написав:
  novichok написав:Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?

Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?

На кредитці було трохи своїх грошей. Я забув за них, але изя не забув. :wink:
novichok
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Повідомлень: 3471
З нами з: 31.03.13
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  #<1 ... 316317318319
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