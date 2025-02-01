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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2025 14:37
novichok написав:
Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?
Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?
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Feh14
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Додано: Суб 01 лют, 2025 16:21
Feh14 написав: novichok написав:
Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?
Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?
На кредитці було трохи своїх грошей. Я забув за них, але изя не забув.
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novichok
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