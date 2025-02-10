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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лют, 2025 14:37
novichok написав:
Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?
Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?
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Feh14
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Додано: Суб 01 лют, 2025 16:21
Feh14 написав: novichok написав:
Списали 50₴ за неактивний рахунок. Я мабуть пропустив покращення, скільки рахунок має бути неактивним, щоб списали комісію і що вони рахують за активність? Якщо я потрачу 1 грн с кредитного ліміту, це буде рахуватись як активність?
Кстати, откуда списали если будете тратить с лимита?
С лимита не могут списывать. Или с виртуалки?
На кредитці було трохи своїх грошей. Я забув за них, але изя не забув.
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novichok
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Додано: Вів 04 лют, 2025 12:44
А що сталося з Ізею в цьому місяці? Прибрали mcc коди, за якими раніше нараховували кешбек. Тепер ні за супермаркет, ні за аптеку не нарахували кешбек.
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JanIs
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Додано: Вів 04 лют, 2025 13:48
JanIs написав:
А що сталося з Ізею в цьому місяці? Прибрали mcc коди, за якими раніше нараховували кешбек. Тепер ні за супермаркет, ні за аптеку не нарахували кешбек.
Повільна деградація. Татусь скоротив об'єм корму для доці.
МСС прибрали дуже хитро, виокремили аптеки, медзаклади та магазини краси.
Вилучили з харчів "маркетплейси"...
Вірною дорогою йдуть на цвинтар.
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Додано: Сер 05 лют, 2025 23:38
А що тут з національним кешбеком? Таке враження, що не нараховується після розрахунків карткою ізі.
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Sagittarius
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Додано: Чет 06 лют, 2025 00:15
Sagittarius написав:
А що тут з національним кешбеком? Таке враження, що не нараховується після розрахунків карткою ізі.
Не грає ізя в ці ігри.
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novichok
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Додано: Чет 06 лют, 2025 01:53
И пластик не появился, и мне кажется и не появится. Зачем?
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Feh14
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Додано: П'ят 07 лют, 2025 15:09
Да видно что Изя смотрит на выход.Всё идёт самокатом и никому ничего не надо.Поддержка два человека и такое ощущение что где-то за границей.Отвечают в пять утра."Ваш вопрос очень важен для нас", ага.
Ща напоследок подстригут оленей на 30% и на том всё.
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Додано: Пон 10 лют, 2025 13:10
Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?
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ВIВ
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:59
ВIВ написав:
Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?
там если тапнуть на категорию откроется список МСС - там проще посмотреть - не знаю какой МСС у вашего оператора но 4814 в списке есть
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WallNutPen
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