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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
пытался жене закрыть изю, авторизация слетела, для повторной авторизации требует пластик - хотя открыты только виртуальные карты...
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vpchelko
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