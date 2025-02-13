|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
Re: izibank
пытался жене закрыть изю, авторизация слетела, для повторной авторизации требует пластик - хотя открыты только виртуальные карты...
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:35
Додано: Сер 12 лют, 2025 21:12
Додано: Чет 13 лют, 2025 05:20
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|