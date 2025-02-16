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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22
пытался жене закрыть изю, авторизация слетела, для повторной авторизации требует пластик - хотя открыты только виртуальные карты...
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vpchelko
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Додано: Чет 13 лют, 2025 05:20
ВIВ написав:
Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?
Забей, оно сдохло.
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Feh14
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Додано: Чет 13 лют, 2025 11:47
Feh14 написав: ВIВ написав:
Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?
Забей, оно сдохло.
Кто оно? изя?
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Порт
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Додано: Суб 15 лют, 2025 08:37
Порт написав: Feh14 написав:
Забей, оно сдохло.
Кто оно? изя?
За пополнение не дают. Альянс даёт, из приложения. С сайта не помню.
Да, думаю Изя по пути Спорта пошёл.
Например пластик они не перевыпускают уже, хот тп говорила что сделают. Мне кажется не сделают, зачем тратится. Да и 0,5 на всё на фоне вариантов 1-2 хотя бы такое себе.
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Feh14
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Додано: Нед 16 лют, 2025 17:47
Feh14 написав: Порт написав: Feh14 написав:
Забей, оно сдохло.
Кто оно? изя?
За пополнение не дают. Альянс даёт, из приложения. С сайта не помню.
Да, думаю Изя по пути Спорта пошёл.
Например пластик они не перевыпускают уже, хот тп говорила что сделают. Мне кажется не сделают, зачем тратится. Да и 0,5 на всё на фоне вариантов 1-2 хотя бы такое себе.
Посмотрим, будут ли бесплатно перевыпускать карты по сроку. Если перевыпуск будет платный, то будет ясно, что даже один дочерний банк для таса много и его постепенно свернут в трубочку.
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Порт
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Додано: Нед 16 лют, 2025 21:08
Порт написав:
Посмотрим, будут ли бесплатно перевыпускать карты по сроку. Если перевыпуск будет платный, то будет ясно, что даже один дочерний банк для таса много и его постепенно свернут в трубочку.
У мея срок)) но мне виртуалка не нужна в принципе. ТП сказала в лютому будет новый, более качественный(!!!) пластик))
Не верю.
Хотя выше кто то писал что за виртуалку хотели деньги, вроде бы.
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Feh14
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