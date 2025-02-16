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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 317318319320

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:22

Re: izibank

пытался жене закрыть изю, авторизация слетела, для повторной авторизации требует пластик - хотя открыты только виртуальные карты...
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 17:35

  vpchelko написав:пытался жене закрыть изю, авторизация слетела, для повторной авторизации требует пластик - хотя открыты только виртуальные карты...

Закрыть изю ещё три квест, отцу где-то неделю закрывал :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:12

  lloydbanksua написав:Закрыть изю ещё три квест, отцу где-то неделю закрывал :mrgreen:

Легко закрити,але вже заново не відкриють.
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 05:20

  ВIВ написав:Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?

Забей, оно сдохло.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 11:47

  Feh14 написав:
  ВIВ написав:Кто в курсе, в категорюю 0,5% на все, кешбек за пополнение на сайте мобильного оператора дают?

Забей, оно сдохло.

Кто оно? изя?
Порт
 
Повідомлень: 1046
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 08:37

  Порт написав:
  Feh14 написав:Забей, оно сдохло.

Кто оно? изя?

За пополнение не дают. Альянс даёт, из приложения. С сайта не помню.
Да, думаю Изя по пути Спорта пошёл.
Например пластик они не перевыпускают уже, хот тп говорила что сделают. Мне кажется не сделают, зачем тратится. Да и 0,5 на всё на фоне вариантов 1-2 хотя бы такое себе.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 17:47

  Feh14 написав:
  Порт написав:
  Feh14 написав:Забей, оно сдохло.

Кто оно? изя?

За пополнение не дают. Альянс даёт, из приложения. С сайта не помню.
Да, думаю Изя по пути Спорта пошёл.
Например пластик они не перевыпускают уже, хот тп говорила что сделают. Мне кажется не сделают, зачем тратится. Да и 0,5 на всё на фоне вариантов 1-2 хотя бы такое себе.

Посмотрим, будут ли бесплатно перевыпускать карты по сроку. Если перевыпуск будет платный, то будет ясно, что даже один дочерний банк для таса много и его постепенно свернут в трубочку.
Порт
 
Повідомлень: 1046
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 21:08

  Порт написав:Посмотрим, будут ли бесплатно перевыпускать карты по сроку. Если перевыпуск будет платный, то будет ясно, что даже один дочерний банк для таса много и его постепенно свернут в трубочку.

У мея срок)) но мне виртуалка не нужна в принципе. ТП сказала в лютому будет новый, более качественный(!!!) пластик))
Не верю.
Хотя выше кто то писал что за виртуалку хотели деньги, вроде бы.
Feh14
 
Повідомлень: 180
З нами з: 13.02.22
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  #<1 ... 317318319320
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