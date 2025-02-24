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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 лют, 2025 18:58
Задовбав цей Ізібанк з його "супер" службою підтримки, яка відповідає через кілька годин, на яку нереально додзвонитися і все таке.
Запитання до знавців: по останній версії тарифів наче на місяць можна відправляти по P2P до 100 000 грн без комісії, при цьому без обмеження на кількість переказів - я правильно все кажу чи ні?
Дуже дякую за відповідь!
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Искатель
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Додано: Нед 23 лют, 2025 03:47
Искатель
Прочитай пункт тарифів безпосередньо над тим, що Ви цитуєте. Прочитайте повністю, включно з тим, що у дужках та не капсом.
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Додано: Нед 23 лют, 2025 12:42
tarasum написав:
Легко закрити,але вже заново не відкриють.
нах оно нужно? после попытки кинуть на 20% накоплений - знать не хочу про ТАЗоИзю
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Додано: Пон 24 лют, 2025 15:46
Искатель написав:
Задовбав цей Ізібанк з його "супер" службою підтримки, яка відповідає через кілька годин, на яку нереально додзвонитися і все таке.
Запитання до знавців: по останній версії тарифів наче на місяць можна відправляти по P2P до 100 000 грн без комісії, при цьому без обмеження на кількість переказів - я правильно все кажу чи ні?
Дуже дякую за відповідь!
20 переказів на 100т
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