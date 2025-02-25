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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 318319320321

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:58

Задовбав цей Ізібанк з його "супер" службою підтримки, яка відповідає через кілька годин, на яку нереально додзвонитися і все таке.
Запитання до знавців: по останній версії тарифів наче на місяць можна відправляти по P2P до 100 000 грн без комісії, при цьому без обмеження на кількість переказів - я правильно все кажу чи ні?
Дуже дякую за відповідь!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 03:47

Искатель
Прочитай пункт тарифів безпосередньо над тим, що Ви цитуєте. Прочитайте повністю, включно з тим, що у дужках та не капсом.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2025 12:42

Re: izibank

  tarasum написав:Легко закрити,але вже заново не відкриють.

нах оно нужно? после попытки кинуть на 20% накоплений - знать не хочу про ТАЗоИзю
vpchelko
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:46

  Искатель написав:Задовбав цей Ізібанк з його "супер" службою підтримки, яка відповідає через кілька годин, на яку нереально додзвонитися і все таке.
Запитання до знавців: по останній версії тарифів наче на місяць можна відправляти по P2P до 100 000 грн без комісії, при цьому без обмеження на кількість переказів - я правильно все кажу чи ні?
Дуже дякую за відповідь!

20 переказів на 100т
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 14:22

Lol, поки Искатель сподівається на послаблення обмежень на вихід, тут вже і вхід починають обмежувати. Агонія продовжується.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 16:24

  klug написав:Lol, поки Искатель сподівається на послаблення обмежень на вихід, тут вже і вхід починають обмежувати. Агонія продовжується.

Уже б не мучались и закрылись, как спорт, без этих закручиваний гаек.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 16:55

  Искатель написав:Задовбав цей Ізібанк з його "супер" службою підтримки, яка відповідає через кілька годин, на яку нереально додзвонитися і все таке.
Запитання до знавців: по останній версії тарифів наче на місяць можна відправляти по P2P до 100 000 грн без комісії, при цьому без обмеження на кількість переказів - я правильно все кажу чи ні?
Дуже дякую за відповідь!
Я слышал, что есть определенные ограничения по времени между транзакциями
SimpleGo
 
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