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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22
klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:49
Так что, долги по кредитке можно уже не отдавать?
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