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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22
klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
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Visky
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Додано: Вів 25 лют, 2025 23:49
Так что, долги по кредитке можно уже не отдавать?
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Порт
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:42
Порт написав: klug написав:
Lol, поки Искатель
сподівається на послаблення обмежень на вихід, тут вже і вхід починають обмежувати. Агонія продовжується.
З 3 березня буде введено плату за зарахування переказів з картки на картку після 20 шт. Переведите кто нибудь невнятное бормотание этого шапито банка. Я предполагаю, что вход до 20 транзакций будет бесплатен, начиная с 21 комиссия.
Бачив різні версії, у тому числі що вже 20-й буде з комісією. Але досить дивно робити обмеження на вхід. Напевно, дійсно готуються до поховання.
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Искатель
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