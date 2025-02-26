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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22

klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:49

Так что, долги по кредитке можно уже не отдавать?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:42

  Порт написав:
  klug написав:Lol, поки Искатель сподівається на послаблення обмежень на вихід, тут вже і вхід починають обмежувати. Агонія продовжується.

З 3 березня буде введено плату за зарахування переказів з картки на картку після 20 шт. Переведите кто нибудь невнятное бормотание этого шапито банка. Я предполагаю, что вход до 20 транзакций будет бесплатен, начиная с 21 комиссия.

Бачив різні версії, у тому числі що вже 20-й буде з комісією. Але досить дивно робити обмеження на вхід. Напевно, дійсно готуються до поховання.
Искатель
 
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  #<1 ... 319320321322
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