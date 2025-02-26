klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22
klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
Додано: Сер 26 лют, 2025 11:42
Бачив різні версії, у тому числі що вже 20-й буде з комісією. Але досить дивно робити обмеження на вхід. Напевно, дійсно готуються до поховання.
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:48
Пластика для перевыпуска так и не сделали,хотя говорили что в лютому. Я и не сомневался.
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