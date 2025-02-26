klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22
klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
Додано: Сер 26 лют, 2025 11:42
Бачив різні версії, у тому числі що вже 20-й буде з комісією. Але досить дивно робити обмеження на вхід. Напевно, дійсно готуються до поховання.
Додано: Сер 26 лют, 2025 18:48
Пластика для перевыпуска так и не сделали,хотя говорили что в лютому. Я и не сомневался.
Додано: Сер 26 лют, 2025 21:31
Був сьогодні у 2-х відділеннях ТАСа з цим питанням:
- у першому: довго намагалися зрозуміти що за izibank і що я від них хочу, з рештою знайшли цілу коробку пластику, але займатися перевипуском не захотіли бо "дуже зайняті внутрішніми процесами" - у відділенні було 0 відвідувачів;
- у другому: сказали, що пластику немає і перевипуск лише через гарячу лінію з доставкою пластика поштою. Жодних інших подробиць там не знали, зокрема не змогли відповісти платно це чи безкоштовно.
Зараз прийшло якесь дивне сповіщення, що мої активні картки (у множині) будуть перевипущені до 28.02 - це при тому, що закінчується термін лише у однієї. Чи вони перевипустять на віртуалки, чи як це буде - теж не вказано.
Є хтось, хто перевипускав пластик поштою, платить клієнт чи Анна Сергіївна?
Додано: Сер 26 лют, 2025 22:19
Re: izibank
Получил аналогичное сообщение о перевыпуске всех карт. Причем срок действия у всех заканчивается через 3 года
Додано: Чет 27 лют, 2025 00:24
Перевипустили е підтримку. Тепер цікаво, чи зайдуть на неї гроші за облігації куплені в дії? Номер рахунку не змінився.
Додано: Чет 27 лют, 2025 00:49
Рассуждайте логически - вам когда деньги за облигации перечисляют - то как по вашему вам их шлют как р2р или как СЭП? Ответ на этот вопрос поможет понять то, что интересует вас
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|