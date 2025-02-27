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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 319320321322

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:22

klug Та що їй розповідати...
Всі і так знають, що це "пірожине також Сірожине"!
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:49

Так что, долги по кредитке можно уже не отдавать?
Порт
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:42

  Порт написав:
  klug написав:Lol, поки Искатель сподівається на послаблення обмежень на вихід, тут вже і вхід починають обмежувати. Агонія продовжується.

З 3 березня буде введено плату за зарахування переказів з картки на картку після 20 шт. Переведите кто нибудь невнятное бормотание этого шапито банка. Я предполагаю, что вход до 20 транзакций будет бесплатен, начиная с 21 комиссия.

Бачив різні версії, у тому числі що вже 20-й буде з комісією. Але досить дивно робити обмеження на вхід. Напевно, дійсно готуються до поховання.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 18:48

Пластика для перевыпуска так и не сделали,хотя говорили что в лютому. Я и не сомневался.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:31

  Feh14 написав:Пластика для перевыпуска так и не сделали,хотя говорили что в лютому. Я и не сомневался.

Був сьогодні у 2-х відділеннях ТАСа з цим питанням:
- у першому: довго намагалися зрозуміти що за izibank і що я від них хочу, з рештою знайшли цілу коробку пластику, але займатися перевипуском не захотіли бо "дуже зайняті внутрішніми процесами" - у відділенні було 0 відвідувачів;
- у другому: сказали, що пластику немає і перевипуск лише через гарячу лінію з доставкою пластика поштою. Жодних інших подробиць там не знали, зокрема не змогли відповісти платно це чи безкоштовно.

Зараз прийшло якесь дивне сповіщення, що мої активні картки (у множині) будуть перевипущені до 28.02 - це при тому, що закінчується термін лише у однієї. Чи вони перевипустять на віртуалки, чи як це буде - теж не вказано.

Є хтось, хто перевипускав пластик поштою, платить клієнт чи Анна Сергіївна?
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 22:19

Re: izibank

Получил аналогичное сообщение о перевыпуске всех карт. Причем срок действия у всех заканчивается через 3 года
arkavs
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 00:24

Перевипустили е підтримку. Тепер цікаво, чи зайдуть на неї гроші за облігації куплені в дії? Номер рахунку не змінився.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 00:49

  novichok написав:Перевипустили е підтримку. Тепер цікаво, чи зайдуть на неї гроші за облігації куплені в дії? Номер рахунку не змінився.

Рассуждайте логически - вам когда деньги за облигации перечисляют - то как по вашему вам их шлют как р2р или как СЭП? Ответ на этот вопрос поможет понять то, что интересует вас
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 17:10

кидок по кешбеку!

Не раджу користуватись програмою кешбек цього лайнобанку, особливо від "партнерів". Не нарахували кешбек за онлайн замовлення Івроше. Звернувся до їх лайнопідтримки, надав всі скріни - довго дивувались, обіцяли перевірити, а потім тупо забили і вже не реагують. Майже 100грн пішло ганці на розкішне життя...
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 18:58

Re: izibank

patrikk, у мене автоматом не нараховувся кешбек за покупку на Maslotom. Звертався до підтримки, довго питання вирішували, але все справно нарахували. Два рази попадав на таке.
Howl
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  #<1 ... 319320321322
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