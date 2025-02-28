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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 320321322323

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 32
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
8
2- Погане. Некомпетентне.
13%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
19%
6
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:55

  patrikk написав:Не раджу користуватись програмою кешбек цього лайнобанку, особливо від "партнерів". Не нарахували кешбек за онлайн замовлення Івроше. Звернувся до їх лайнопідтримки, надав всі скріни - довго дивувались, обіцяли перевірити, а потім тупо забили і вже не реагують. Майже 100грн пішло ганці на розкішне життя...

А до ів роше, які продовжують працювати на росії і популяризують "красу по-руські", у вас питань немає?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 04:11

  klug написав:Зараз прийшло якесь дивне сповіщення, що мої активні картки (у множині) будуть перевипущені до 28.02 - це при тому, що закінчується термін лише у однієї.

Поки перевипустили лише одну валютну, виглядає так, що вони вирішили з World Credit переїхати на Standard Debit. Хто користується ізею для оренди - заважайте. FAQ звичайно ж досі пише, що ізя випускає усім World.
klug
 
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