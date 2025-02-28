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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2025 19:55
patrikk написав:
Не раджу користуватись програмою кешбек цього лайнобанку, особливо від "партнерів". Не нарахували кешбек за онлайн замовлення Івроше. Звернувся до їх лайнопідтримки, надав всі скріни - довго дивувались, обіцяли перевірити, а потім тупо забили і вже не реагують. Майже 100грн пішло ганці на розкішне життя...
А до ів роше, які продовжують працювати на росії і популяризують "красу по-руські", у вас питань немає?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 04:11
klug написав:
Зараз прийшло якесь дивне сповіщення, що мої активні картки (у множині) будуть перевипущені до 28.02 - це при тому, що закінчується термін лише у однієї.
Поки перевипустили лише одну валютну, виглядає так, що вони вирішили з World Credit переїхати на Standard Debit. Хто користується ізею для оренди - заважайте. FAQ звичайно ж досі пише, що ізя випускає усім World.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 10:41
Howl написав:patrikk
, у мене автоматом не нараховувся кешбек за покупку на Maslotom. Звертався до підтримки, довго питання вирішували, але все справно нарахували. Два рази попадав на таке.
Вітаю. А скільки все-таки часу вирішували ваше питання?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 11:36
patrikk,
7 травня подав заявку й 22 травня нарахували
30 липня подав заявку й 7 серпня зарахували
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