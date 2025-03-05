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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 бер, 2025 08:06
Не можу розібратися, як платити комуналку із додатку ізі. Додав компанії, а кнопочки сплатити немає. Хтось підкаже?
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envyme1
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Додано: Сер 05 бер, 2025 12:25
envyme1 написав:
Не можу розібратися, як платити комуналку із додатку ізі. Додав компанії, а кнопочки сплатити немає. Хтось підкаже?
Я підкажу. Клиент не може оплатити комуналь, поки сам банк не отримає рахунків від постачальників послуг. Чекайте.
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novichok
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Додано: Сер 05 бер, 2025 17:55
Feh14 написав:
Вот и заблокировали карту которую перевыпускать нужно было. И всё ещё предлагают только виртуальную.
И так, к примеру, есть одна карта, срок которой вышел в сентябре, работает. А Изя месяц дал.
питання задав день чи 2 тому, а підтримка тільки сьогодні відповіла. Відписка стандартна "ми турбуємося про безпеку і тому очікуємо новий більший захищений пластик бла-бла-бла. Картки будуть розслилатися у кінці березня". Вірити чи ні - питання цікаве, але іншого виходу окрім чекати то й надають
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nickvp
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:51
nickvp написав:
Картки будуть розслилатися у кінці березня
Хто оплачуватиме бенкет, якщо він буде?
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klug
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