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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 08:06

Не можу розібратися, як платити комуналку із додатку ізі. Додав компанії, а кнопочки сплатити немає. Хтось підкаже?
envyme1
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:25

  envyme1 написав:Не можу розібратися, як платити комуналку із додатку ізі. Додав компанії, а кнопочки сплатити немає. Хтось підкаже?

Я підкажу. Клиент не може оплатити комуналь, поки сам банк не отримає рахунків від постачальників послуг. Чекайте.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 17:55

  Feh14 написав:Вот и заблокировали карту которую перевыпускать нужно было. И всё ещё предлагают только виртуальную.
И так, к примеру, есть одна карта, срок которой вышел в сентябре, работает. А Изя месяц дал.

питання задав день чи 2 тому, а підтримка тільки сьогодні відповіла. Відписка стандартна "ми турбуємося про безпеку і тому очікуємо новий більший захищений пластик бла-бла-бла. Картки будуть розслилатися у кінці березня". Вірити чи ні - питання цікаве, але іншого виходу окрім чекати то й надають :mrgreen:
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:51

  nickvp написав:Картки будуть розслилатися у кінці березня

Хто оплачуватиме бенкет, якщо він буде?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 14:18

  klug написав:
  nickvp написав:Картки будуть розслилатися у кінці березня

Хто оплачуватиме бенкет, якщо він буде?

поки кажуть банк, бо "безкоштовно" - це ж по строку. А в реальності побачимо чи буде сам банкет і чи не прийдеться самому розплачуватися за такі щедроти банку
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 18:22

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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 11:13

Нагадайте, по кредитці всі операції входять до грейсу?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:02

Re: izibank

Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?
de Montaigne
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 16:33

  de Montaigne написав:Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?

Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.
lloydbanksua
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