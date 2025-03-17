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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 322323324325

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:41

  novichok написав:
  novichok написав:Нагадайте, по кредитці всі операції входять до грейсу?

Ніхто не в курсі?


В тарифах же написано.

Пільговий період:
"на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку izibank, а також на покупки в торгово-сервісній мережі, крім операцій "quasi cash" (MCC 6051, 7995 та 9406)"
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Повідомлень: 1425
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 212 раз.
 
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  #<1 ... 322323324325
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izibank (3241)
18.03.2025 01:41
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