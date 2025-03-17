В тарифах же написано.
Пільговий період:
"на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку izibank, а також на покупки в торгово-сервісній мережі, крім операцій "quasi cash" (MCC 6051, 7995 та 9406)"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 бер, 2025 02:41
В тарифах же написано.
Пільговий період:
"на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку izibank, а також на покупки в торгово-сервісній мережі, крім операцій "quasi cash" (MCC 6051, 7995 та 9406)"
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