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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 бер, 2025 02:41
novichok написав: novichok написав:
Нагадайте, по кредитці всі операції входять до грейсу?
Ніхто не в курсі?
В тарифах же написано.
Пільговий період:
"на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку izibank, а також на покупки в торгово-сервісній мережі, крім операцій "quasi cash" (MCC 6051, 7995 та 9406)"
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Додано: Чет 20 бер, 2025 06:29
lloydbanksua написав: de Montaigne написав:
Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?
Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.
З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 11:11
Feh14 написав: lloydbanksua написав: de Montaigne написав:
Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?
Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.
З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.
Банк закроется и карты сами закроются, вместе с поддержкой.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 11:27
Feh14 написав: lloydbanksua написав: de Montaigne написав:
Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?
Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.
З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.
Вони відповідають зазвичай протягом 3-9 днів
І часто уночі, щоб одразу написати, що не дочекалися від вас відповіді
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Додано: Чет 20 бер, 2025 12:05
Те що там одна людина в підтримці сидить це вже ніфіга не шутка.І в мене стійке відчуття що це її не основна робота.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 12:09
З ранку поодиноки випадки блокування кред.ліміту...у відділення Тас морозяться, вимагаємо прийняти письмову цидулу. Про всяк випадок вивів кешбек та надісдав собі в скриньку депо.договора.
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Додано: Чет 20 бер, 2025 12:13
Мені накинули 20 к.ліміту. карта на поличці пів року
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Додано: Чет 20 бер, 2025 20:04
Ця дичина з підтримкою у банка без відділень. А в відділеннях тазіка взагалі морозяться від того ізі
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