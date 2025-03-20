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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 18 бер, 2025 02:41

  novichok написав:
  novichok написав:Нагадайте, по кредитці всі операції входять до грейсу?

Ніхто не в курсі?


В тарифах же написано.

Пільговий період:
"на операції з оплати комунальних платежів та поповнення мобільного в застосунку izibank, а також на покупки в торгово-сервісній мережі, крім операцій "quasi cash" (MCC 6051, 7995 та 9406)"
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 06:29

  lloydbanksua написав:
  de Montaigne написав:Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?

Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.

З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 11:11

  Feh14 написав:
  lloydbanksua написав:
  de Montaigne написав:Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?

Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.

З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.

Банк закроется и карты сами закроются, вместе с поддержкой.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 11:27

  Feh14 написав:
  lloydbanksua написав:
  de Montaigne написав:Как реально закрыть счет в это гребанном недобанке? Ни на почту, ни на Вайбер не отвечают. По телефону вообще мертвая тишина. Есть у кого-то опыт покидания этого мрака?
В приложении есть только функция блокировки карты, но сам счет закрыть можно только заполнив форму, а эти клоны комсомольца ее высылать, я так понимаю, вообще не хотят?

Через поддержку пробуйте, отправят вам форму для закрытия, распечатайте и заполните.

З 18 березня підтримка в Тг ні як не реагує))) Мабуть єдина людина в відпустку пішла. Чи декрет.

Вони відповідають зазвичай протягом 3-9 днів :mrgreen: І часто уночі, щоб одразу написати, що не дочекалися від вас відповіді :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:05

Re: izibank

Те що там одна людина в підтримці сидить це вже ніфіга не шутка.І в мене стійке відчуття що це її не основна робота.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:09

RIP? izibank

З ранку поодиноки випадки блокування кред.ліміту...у відділення Тас морозяться, вимагаємо прийняти письмову цидулу. Про всяк випадок вивів кешбек та надісдав собі в скриньку депо.договора.
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 12:13

Мені накинули 20 к.ліміту. карта на поличці пів року
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 20 бер, 2025 20:04

Ця дичина з підтримкою у банка без відділень. А в відділеннях тазіка взагалі морозяться від того ізі
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:42

Так само і відділення універсала морозиться від шмоно, але шмоно хоча б на ботів вистачає грошей.
Востаннє редагувалось klug в П'ят 21 бер, 2025 00:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 00:42

Re: izibank

Мне все витратні операції запретили. Бобик сдыхает, или что?
escobar
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