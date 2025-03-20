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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32
escobar написав:
Мне все витратні операції запретили. Бобик сдыхает, или что?
Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
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