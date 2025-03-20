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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32

  escobar написав:Мне все витратні операції запретили. Бобик сдыхает, или что?

Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
Порт
 
Повідомлень: 1057
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 71 раз.
 
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  #<1 ... 323324325326
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