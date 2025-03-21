Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32
Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:29
Re: izibank
Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...
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