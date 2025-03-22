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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 323324325326

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32

  escobar написав:Мне все витратні операції запретили. Бобик сдыхает, или что?

Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:29

Re: izibank

Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...
escobar
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:23

  escobar написав:Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...

Я тоже был подозреваем этим недоделанным финмоном в подобном. Только я смог доказать обратное.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 11:42

Re: izibank

Дык ладно расходные. Они ж ещё вывод с депо блочат! И отдают только за мзду 15%. Такое впечатление, что именно для этого и блокируют!
Знакомую заблокировали за добавление ее кредитки в Гугл кошелек сына!
А теперь, если я правильно их понял, они и за пополнение заблокированных кредиток будут брать 15%
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 21:35

  arkavs написав:А теперь, если я правильно их понял, они и за пополнение заблокированных кредиток будут брать 15%

На підставі чого такий висновок? Число 15% в тарифах фігурує лише у розділі депозитів.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 22:13

Re: izibank

Был пуш о смене тарифов..
Поискал - от 03.03.
Да, не 15%. 0.5%.
Но сам факт!
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 23:21

Re: izibank

я еще пол года писал что изи-тазу гаплык - это после историй с отказом в обслуживании без указания причин.

ожидаем что моно-шмоно будет следующим
vpchelko
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  #<1 ... 323324325326
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