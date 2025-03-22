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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32
escobar написав:
Мне все витратні операції запретили. Бобик сдыхает, или что?
Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:29
Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...
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escobar
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:23
escobar написав:
Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...
Я тоже был подозреваем этим недоделанным финмоном в подобном. Только я смог доказать обратное.
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Додано: Суб 22 бер, 2025 11:42
Дык ладно расходные. Они ж ещё вывод с депо блочат! И отдают только за мзду 15%. Такое впечатление, что именно для этого и блокируют!
Знакомую заблокировали за добавление ее кредитки в Гугл кошелек сына!
А теперь, если я правильно их понял, они и за пополнение заблокированных кредиток будут брать 15%
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arkavs
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Додано: Суб 22 бер, 2025 21:35
arkavs написав:
А теперь, если я правильно их понял, они и за пополнение заблокированных кредиток будут брать 15%
На підставі чого такий висновок? Число 15% в тарифах фігурує лише у розділі депозитів.
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klug
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Додано: Суб 22 бер, 2025 22:13
Был пуш о смене тарифов..
Поискал - от 03.03.
Да, не 15%. 0.5%.
Но сам факт!
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arkavs
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Додано: Суб 22 бер, 2025 23:21
я еще пол года писал что изи-тазу гаплык - это после историй с отказом в обслуживании без указания причин.
ожидаем что моно-шмоно будет следующим
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vpchelko
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Додано: Нед 23 бер, 2025 02:15
arkavs написав:
Был пуш о смене тарифов..
Поискал - от 03.03.
Да, не 15%. 0.5%.
Но сам факт!
Не в преферанс, а в спорт-лото, не виграв, а програв... 0,5% за зарахування р2р після 20-го переказу, до чого тут заблоковані картки?
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