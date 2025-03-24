Это у них периодически возбуждается финмон и мается дурью. Вы же террорист и отмываете деньги, верно?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 бер, 2025 01:32
Додано: П'ят 21 бер, 2025 14:29
Re: izibank
Конечно! Я еще у них кредитку через дию потрошил. Это еще хуже поди...
Додано: П'ят 21 бер, 2025 18:23
Додано: Суб 22 бер, 2025 11:42
Re: izibank
Дык ладно расходные. Они ж ещё вывод с депо блочат! И отдают только за мзду 15%. Такое впечатление, что именно для этого и блокируют!
Знакомую заблокировали за добавление ее кредитки в Гугл кошелек сына!
А теперь, если я правильно их понял, они и за пополнение заблокированных кредиток будут брать 15%
Додано: Суб 22 бер, 2025 21:35
Додано: Суб 22 бер, 2025 22:13
Re: izibank
Был пуш о смене тарифов..
Поискал - от 03.03.
Да, не 15%. 0.5%.
Но сам факт!
Додано: Суб 22 бер, 2025 23:21
Re: izibank
я еще пол года писал что изи-тазу гаплык - это после историй с отказом в обслуживании без указания причин.
ожидаем что моно-шмоно будет следующим
Додано: Нед 23 бер, 2025 02:15
Додано: Нед 23 бер, 2025 11:56
Додано: Пон 24 бер, 2025 16:48
Переїзжаємо на новий процессінг? Раніше зручно було у всяких будках при поповненні не вводити пеші 8 цифр номеру картки. Можливо дійсно й пластик надішлють?
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