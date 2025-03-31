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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:06
Сьогодні прийшло смс, що до картки встановлено пінкод. Я вже напрягся, що за хрінь, у мене картки і так з пінкодами, і нових не запитував... А потім долетів пуш, що картку превипущено на нову, банк переходить на новий тип карток Мастеркард, бла бла.
Добре, що поки це з віртуальною дебеткою відбулись такі раптові танці, кредитка-то фізична і було б недобре за відсутності нового пластику. Але мабуть і фізичні таке чекає, хрясь і ти вже без пластику.
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Oberon
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Додано: Чет 27 бер, 2025 07:46
Oberon, 24 березня отримував PUSH, що до 28 березня активні картки 5366 3911 * будуть перевипущені. Переходять із mastercard world credit на mastercard debit.
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Howl
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Додано: Чет 27 бер, 2025 13:49
Шановні! Хтось комуналь через EasyPay стягував з кредитки Izi? Окешбечується також, як й в #зеленелайно?
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kulikrom
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Додано: Чет 27 бер, 2025 14:04
Howl Чув що ізя замінює карти , але коли вирішив загасити с пумба ізину кредитку якось забув і скориставшись шаблоном відправив. Зайшов на ізю побачив що номер інший і гроші не зарахувались. Зайшов на Пумб - гроші повернулись на картку. Створив новий платіж по новим рквізитам. Гроші зарахувались. І тут Ізя присилає пуш, що ми міняємо номера карт. Хоча картки були вже до того поміняні.
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pavyak
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Додано: Чет 27 бер, 2025 14:12
kulikrom написав:
Шановні! Хтось комуналь через EasyPay стягував з кредитки Izi? Окешбечується також, як й в #зеленелайно?
Фіг там. Пробував Інформаційні технології (антена та інтернет) приват пройшов як
"комуналки та інтернет", Изипей категорія "різне". Може інше окешбечується, але експериментувати не став.
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novichok
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Додано: Чет 27 бер, 2025 19:54
pavyak написав:Howl
Чув що ізя замінює карти , але коли вирішив загасити с пумба ізину кредитку якось забув і скориставшись шаблоном відправив. Зайшов на ізю побачив що номер інший і гроші не зарахувались. Зайшов на Пумб - гроші повернулись на картку. Створив новий платіж по новим рквізитам. Гроші зарахувались. І тут Ізя присилає пуш, що ми міняємо номера карт. Хоча картки були вже до того поміняні.
Изя кредитки менял раньше - в начале этого месяца - сейчас посмотрел - смс с новым пином был 4 марта. И пуши тогда тоже были. А сейчас стали меня дебетки - тоже поменяли и мне, и супруге.
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WallNutPen
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Додано: Чет 27 бер, 2025 20:04
novichok написав: kulikrom написав:
Шановні! Хтось комуналь через EasyPay стягував з кредитки Izi? Окешбечується також, як й в #зеленелайно?
Фіг там. Пробував Інформаційні технології (антена та інтернет) приват пройшов як
"комуналки та інтернет", Изипей категорія "різне". Може інше окешбечується, але експериментувати не став.
Ну при всем уважении как бы "антена и интернет" не относится к комуналю в принципе. Изя ведь четко написал что кэшбечит по этой статье лишь МСС 4814 и 4900. Всякие провайдеры у порть-изипеев-пейхабов как правило идут по 4899 (иногда встречатся 4816). Не знаю как сейчас но раньше у изипея реальная комуналка (то есть плата за отопление, водоснабжение, водоотвод, вывоз отходов, газ и его доставку, услуги по управлению, электроснабжение) шло по честному 4900 - за несколько лет использования "сюрпризов" не было - но если есть сомнения - то всегда можно потестить на небольшой сумме
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WallNutPen
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 00:10
WallNutPen написав:
всегда можно потестить на небольшой сумме
не вдаваясь в подробности почему? обнаружил что изипєй сегодня предложил заплатить 5грн комиса за пробные 5кВт...в прошлом месяце платил под привит, комиссии вроде не было или она с лихвой перекрывалась 10% кешбеком. Не стал экспериментировать, оплачу з рудого под 1,5% кешбека, но по надежному пути.
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kulikrom
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Додано: П'ят 28 бер, 2025 20:08
kulikrom написав:
комиссии вроде не было
у изи часто бывают акции, когда по определенныи поставщикам услуг комуналя, платежи не окомишиваются - причем очень часто замечал такие акции именно по своему облэнерго - возможно у вас тоже такой случай. Кстати был ли комис можно посмотреть в архиве платежей самого изипэя (вы ж наверняка платите как зарегиный пользователь).
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Додано: Пон 31 бер, 2025 12:30
Друзі, хтось розібрався як отримати кешбек за комунальні послуги? Обов'язково платити на сайті постачальника? А якщо в самому додатку банка, у них там є декілька моїх постачальників послуг?
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JanIs
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