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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 325326327328

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 12:47

  JanIs написав:Друзі, хтось розібрався як отримати кешбек за комунальні послуги? Обов'язково платити на сайті постачальника? А якщо в самому додатку банка, у них там є декілька моїх постачальників послуг?

Можна / краще в додатку.
Можна і на сайті постачальника, аби мсс співпадав.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 13:57

novichok ,кредиткою буде без комісії, якщо через додаток?
Чи тестовий платіж зробити на невеличку суму,як гадаєте?
JanIs
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 14:42

Какие категории кешбека изя предлагает на апрель? Было бы неплохо, если будет коммуналка.
Порт
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 15:05

  JanIs написав:novichok ,кредиткою буде без комісії, якщо через додаток?
Чи тестовий платіж зробити на невеличку суму,як гадаєте?

В додатку я платив без комісій
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 05:34

  Порт написав:Какие категории кешбека изя предлагает на апрель? Было бы неплохо, если будет коммуналка.

Нет коммуналки. Как и пластика для перевыпуска, который обещали в марте.
А тп отвечает через двое суток в 3 ночи, прелесть))
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 06:47

Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40

І пам'ятайте, цей банк може по бажанью лівої п'ятки вкрасти відсоток ваших грошей просто так.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 07:41

  Feh14 написав:Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.

Повторно відкрити неможливо підтверджую. Бо треба очистка базиа вони її не роблять. Жалівся толку 0.
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 07:42

  Feh14 написав:Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.

Но счёт закрыть гемор ещё тот. Буквально нужно распечатать их форму и что то там подписать и отправить.
Рекомендую банк, без пластика, но как бонус с геморроем.
Feh14
 
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  #<1 ... 325326327328
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