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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 31 бер, 2025 12:47
JanIs написав:
Друзі, хтось розібрався як отримати кешбек за комунальні послуги? Обов'язково платити на сайті постачальника? А якщо в самому додатку банка, у них там є декілька моїх постачальників послуг?
Можна /
краще в додатку.
Можна і на сайті постачальника, аби мсс співпадав.
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novichok
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Додано: Пон 31 бер, 2025 13:57
novichok ,кредиткою буде без комісії, якщо через додаток?
Чи тестовий платіж зробити на невеличку суму,як гадаєте?
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JanIs
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Додано: Пон 31 бер, 2025 14:42
Какие категории кешбека изя предлагает на апрель? Было бы неплохо, если будет коммуналка.
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Порт
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Додано: Пон 31 бер, 2025 15:05
JanIs написав:novichok
,кредиткою буде без комісії, якщо через додаток?
Чи тестовий платіж зробити на невеличку суму,як гадаєте?
В додатку я платив без комісій
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novichok
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Додано: Вів 01 кві, 2025 05:34
Порт написав:
Какие категории кешбека изя предлагает на апрель? Было бы неплохо, если будет коммуналка.
Нет коммуналки. Как и пластика для перевыпуска, который обещали в марте.
А тп отвечает через двое суток в 3 ночи, прелесть))
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Feh14
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Додано: Вів 01 кві, 2025 06:47
Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.
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Feh14
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Додано: Вів 01 кві, 2025 07:40
І пам'ятайте, цей банк може по бажанью лівої п'ятки вкрасти відсоток ваших грошей просто так.
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Feh14
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Додано: Вів 01 кві, 2025 07:41
Feh14 написав:
Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.
Повторно відкрити неможливо підтверджую. Бо треба очистка базиа вони її не роблять. Жалівся толку 0.
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tarasum
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Додано: Вів 01 кві, 2025 07:42
Feh14 написав:
Сегодня ответили быстро, пластик в течении апреля но не точно. Может быть.
И угрожают что если закрою счёт, то опять открыть не смогу. Скорее всего.
Клоуны, реально.
Но счёт закрыть гемор ещё тот. Буквально нужно распечатать их форму и что то там подписать и отправить.
Рекомендую банк, без пластика, но как бонус с геморроем.
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Feh14
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