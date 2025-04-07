Та проще дождаться когда этот лохотрон банк сам закроется. Еле дышит уже. Сами создают условия, чтобы народ сваливал
Как и родитель его.
В отделениях уже и специалистов нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 кві, 2025 16:29
Re: izibank
Та проще дождаться когда этот лохотрон банк сам закроется. Еле дышит уже. Сами создают условия, чтобы народ сваливал
Как и родитель его.
В отделениях уже и специалистов нет
Додано: Суб 05 кві, 2025 22:40
Додано: Суб 05 кві, 2025 23:58
Re: izibank
Читай уважно - поймеш. В отличии от твоих опусов без знаков препинания, и порой без смысла
Додано: Пон 07 кві, 2025 08:38
По-перше, izibank не має відділення та співробітників для офлайн спілкування, по-друге, таскомбанк виконує зобов'язання перед своїми клієнтами, по-третє, не частий гість у відділенні. Як результат - онлайн обслуговування і продукти за мінімальну ціну - влаштовують.
Додано: Пон 07 кві, 2025 16:11
Re: izibank
Ну вы ж прекрасно знаете и понимаете, что изи - это ветка такси. У них общий финмон и скорее всего общий процессинг. При блокировки счета в изи, автоматом блокировалось все и в спорте и в тасе.
Тут уже поднимали вопрос, что офлайн техподдержка не реагирует на запросы неделями! И это к сожалению правда... Поэтому и приходится ехать в отделение таси. Когда-то там менеджеры решали проблемы и изи и спорта.
На прошлой неделе в отделении таси Киев, Будивельників из сотрудников были только кассир и зав отделением, которая отказалась решать проблему изи. Ни одного менеджера из бывших трёх.
Когда-то действительно были удобные и выгодные сервисы у всех продуктов таси. Сейчас с постоянными беспочвенными блокировками счетов каждый сам принимает решение на дальнейшее сотрудничество
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:11
Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:55
Более того - поменяв анкету в Тасе в начале года - я в мае повторно менял анекту в Изе - отмазка - я же только что менял все у мамки - не прокатила - сказали "мамка, то мамка, а доця, то доця - не умничай, а заполняй". Более того проверяли анкету "с пристрастием" - моменты, которая мамка не смотрела, тут три раза переписывал с пояснениями. Так что финмон тут все таки похоже у каждого свой
Додано: Пон 07 кві, 2025 20:13
Re: izibank
Та ні, не може бути декілька підрозділів фінансового моніторингу в одному банку.Це чисто навіть з точки зору організаційно юридичної.А звідси витікає що ізіних клієнтів блокує таз.Блоку саме підрозділ фінансового моніторингу.А у ізі його юридично немає.
А з приводу "мамка, то мамка, а доця, то доця - не умничай, а заполняй", а ви спробуйте занести на карту Таза 201 тис, і відразу ж на карту ізі 200 тис.Вони ж окремі типа .Те що там розповідають операціоністки на відділеннях треба ретельно перевіряти.Особливо в таких питаннях.Нажаль рівень кваліфікації персоналу дуже низький.
Додано: Пон 07 кві, 2025 21:51
Кілька банків на одній ліцензії теж бути не може, аж от дивись. Як зовнішньому спостерігачу операційно мені це виглядає так, що ізя за свою діяльність відповідає перед ТАСею, а ТАСя за їхню спільну діяльність перед НБУ. Між ізею та ТАСею є домовленість, що як перший буде створювати проблеми, то їх виставлять на мороз. Тому ізя виконує "первинний" контроль своїх клієнтів власними силами, бо інакше за цю послугу ізі довелося б платити мамі, + є якісь автоматичні запобіжники для спільних клієнтів на параметри, що прив'язані напряму до ліцензії: ліміт фінмону, ліміт каси, ліміт обміну валюти, ліміт р2р (до квітня) і т.д. Якщо спробувати обійти ліміт фінмону, як Ви це описали, то пояснювати, що везете, ймовірно, доведеться обом окремо, ще й може з різними результатами.
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