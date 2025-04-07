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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 326327328329

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 16:29

Re: izibank

Та проще дождаться когда этот лохотрон банк сам закроется. Еле дышит уже. Сами создают условия, чтобы народ сваливал
Как и родитель его.
В отделениях уже и специалистов нет
arkavs
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 22:40

  arkavs написав:Та проще дождаться когда этот лохотрон банк сам закроется. Еле дышит уже. Сами создают условия, чтобы народ сваливал
Как и родитель его.
В отделениях уже и специалистов нет

Афффтар ти об чьом?)
Це установа без відділення і спеціалістів - привіт зеленим чоловічкам
sens
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Повідомлення Додано: Суб 05 кві, 2025 23:58

Re: izibank

Читай уважно - поймеш. В отличии от твоих опусов без знаков препинания, и порой без смысла
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 08:38

  arkavs написав:Читай уважно - поймеш. В отличии от твоих опусов без знаков препинания, и порой без смысла

По-перше, izibank не має відділення та співробітників для офлайн спілкування, по-друге, таскомбанк виконує зобов'язання перед своїми клієнтами, по-третє, не частий гість у відділенні. Як результат - онлайн обслуговування і продукти за мінімальну ціну - влаштовують.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:11

Re: izibank

Ну вы ж прекрасно знаете и понимаете, что изи - это ветка такси. У них общий финмон и скорее всего общий процессинг. При блокировки счета в изи, автоматом блокировалось все и в спорте и в тасе.
Тут уже поднимали вопрос, что офлайн техподдержка не реагирует на запросы неделями! И это к сожалению правда... Поэтому и приходится ехать в отделение таси. Когда-то там менеджеры решали проблемы и изи и спорта.
На прошлой неделе в отделении таси Киев, Будивельників из сотрудников были только кассир и зав отделением, которая отказалась решать проблему изи. Ни одного менеджера из бывших трёх.
Когда-то действительно были удобные и выгодные сервисы у всех продуктов таси. Сейчас с постоянными беспочвенными блокировками счетов каждый сам принимает решение на дальнейшее сотрудничество
arkavs
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 16:28

arkavs

Та підтримка ізі то анріал
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:11

  arkavs написав:У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.

Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:55

  klug написав:
  arkavs написав:У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.

Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.

Более того - поменяв анкету в Тасе в начале года - я в мае повторно менял анекту в Изе - отмазка - я же только что менял все у мамки - не прокатила - сказали "мамка, то мамка, а доця, то доця - не умничай, а заполняй". Более того проверяли анкету "с пристрастием" - моменты, которая мамка не смотрела, тут три раза переписывал с пояснениями. Так что финмон тут все таки похоже у каждого свой
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:13

Re: izibank

Та ні, не може бути декілька підрозділів фінансового моніторингу в одному банку.Це чисто навіть з точки зору організаційно юридичної.А звідси витікає що ізіних клієнтів блокує таз.Блоку саме підрозділ фінансового моніторингу.А у ізі його юридично немає.

А з приводу "мамка, то мамка, а доця, то доця - не умничай, а заполняй", а ви спробуйте занести на карту Таза 201 тис, і відразу ж на карту ізі 200 тис.Вони ж окремі типа :) .Те що там розповідають операціоністки на відділеннях треба ретельно перевіряти.Особливо в таких питаннях.Нажаль рівень кваліфікації персоналу дуже низький.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:51

  посетитель написав:Та ні, не може бути декілька підрозділів фінансового моніторингу в одному банку.Це чисто навіть з точки зору організаційно юридичної.А звідси витікає що ізіних клієнтів блокує таз.Блоку саме підрозділ фінансового моніторингу.А у ізі його юридично немає.
А з приводу "мамка, то мамка, а доця, то доця - не умничай, а заполняй", а ви спробуйте занести на карту Таза 201 тис, і відразу ж на карту ізі 200 тис.Вони ж окремі типа :) .Те що там розповідають операціоністки на відділеннях треба ретельно перевіряти.Особливо в таких питаннях.Нажаль рівень кваліфікації персоналу дуже низький.

Кілька банків на одній ліцензії теж бути не може, аж от дивись. Як зовнішньому спостерігачу операційно мені це виглядає так, що ізя за свою діяльність відповідає перед ТАСею, а ТАСя за їхню спільну діяльність перед НБУ. Між ізею та ТАСею є домовленість, що як перший буде створювати проблеми, то їх виставлять на мороз. Тому ізя виконує "первинний" контроль своїх клієнтів власними силами, бо інакше за цю послугу ізі довелося б платити мамі, + є якісь автоматичні запобіжники для спільних клієнтів на параметри, що прив'язані напряму до ліцензії: ліміт фінмону, ліміт каси, ліміт обміну валюти, ліміт р2р (до квітня) і т.д. Якщо спробувати обійти ліміт фінмону, як Ви це описали, то пояснювати, що везете, ймовірно, доведеться обом окремо, ще й може з різними результатами.
klug
 
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