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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 327328329330

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3 5 33
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
24%
8
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 11:49

Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?
Feh14
 
Повідомлень: 194
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 16:46

  Feh14 написав:Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?

Мешает то, что ещё нужно достучаться до поддержки, которая отвечает спустя 3 дня.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1658
З нами з: 22.04.20
Подякував: 79 раз.
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  #<1 ... 327328329330
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