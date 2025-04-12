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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 327328329330 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3 5 33 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 24% 8 2- Погане. Некомпетентне. 15% 5 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 24% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 18% 6 Всього голосів : 33 Додано: Вів 08 кві, 2025 11:49 Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.

Что вот мешает? Feh14 Повідомлень: 194 З нами з: 13.02.22 Подякував: 0 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 кві, 2025 16:46 Feh14 написав: Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.

Что вот мешает? Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.Что вот мешает?

Мешает то, что ещё нужно достучаться до поддержки, которая отвечает спустя 3 дня. Мешает то, что ещё нужно достучаться до поддержки, которая отвечает спустя 3 дня. lloydbanksua

Повідомлень: 1658 З нами з: 22.04.20 Подякував: 79 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 12:26 klug написав: arkavs написав: У них общий финмон и скорее всего общий процессинг. У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.

Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично. Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.

Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ. Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ. vcy Повідомлень: 164 З нами з: 07.06.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 6 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 09 кві, 2025 13:45 vcy написав: klug написав: arkavs написав: У них общий финмон и скорее всего общий процессинг. У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.

Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично. Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.

Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ. Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ.



Так це один банк, тому і рухи потрібно рахувати спільні. Як що Тазік крякне, то фонд його теж буде рахувати, як один банк) Так це один банк, тому і рухи потрібно рахувати спільні. Як що Тазік крякне, то фонд його теж буде рахувати, як один банк) ukr0014959 Повідомлень: 448 З нами з: 05.01.16 Подякував: 13 раз. Подякували: 19 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 12 кві, 2025 14:03 Re: izibank Обслуживание - омерзительное.

Использовал кредитный лимит "до донышка", потом погасил всю задолженность, оставаясь в льготном периоде "с запасом". Затем внес собственные средства.

Абсолютно неожиданно банк списал какие-то проценты (около 1,5% от суммы кредитного лимита).

Связаться со службой поддержки невозможно уже 5 дней - телефон не отвечает, в мессенджерах робот пишет что-то абсолютно нерелевантное. В отделении Таси на Лукьяновке сотрудники заявили, что не имеют к izi отношения.

"На пробу" было внесено еще немного средств - списали и их.

Сумму "задолженности" увидеть невозможно, понять, почему банк начал списывать эти деньги - тоже.

Кто-то из форумчан сталкивался с такими проблемами? С саппортом izi пообщаться удавалось? Neolit Повідомлень: 47 З нами з: 11.03.20 Подякував: 39 раз. Подякували: 13 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 327328329330 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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