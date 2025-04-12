Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?
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Додано: Вів 08 кві, 2025 11:49
Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?
Додано: Вів 08 кві, 2025 16:46
Мешает то, что ещё нужно достучаться до поддержки, которая отвечает спустя 3 дня.
Додано: Сер 09 кві, 2025 12:26
Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ.
Додано: Сер 09 кві, 2025 13:45
Так це один банк, тому і рухи потрібно рахувати спільні. Як що Тазік крякне, то фонд його теж буде рахувати, як один банк)
Додано: Суб 12 кві, 2025 14:03
Re: izibank
Обслуживание - омерзительное.
Использовал кредитный лимит "до донышка", потом погасил всю задолженность, оставаясь в льготном периоде "с запасом". Затем внес собственные средства.
Абсолютно неожиданно банк списал какие-то проценты (около 1,5% от суммы кредитного лимита).
Связаться со службой поддержки невозможно уже 5 дней - телефон не отвечает, в мессенджерах робот пишет что-то абсолютно нерелевантное. В отделении Таси на Лукьяновке сотрудники заявили, что не имеют к izi отношения.
"На пробу" было внесено еще немного средств - списали и их.
Сумму "задолженности" увидеть невозможно, понять, почему банк начал списывать эти деньги - тоже.
Кто-то из форумчан сталкивался с такими проблемами? С саппортом izi пообщаться удавалось?
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:07
Re: izibank
Тапали на карте по "використано кредиту х.хх ₴"?
Льготный период до 62 дней, но не распространяется на операции с МСС 6051, 7995 и 9406. Операции с таким кодом были? МСС можно посмотреть в выписке по счёту.
Вот только у них отображаются счета izi
4 апреля смог пообщаться. В 15:39 написал и через 10 минут ответили. Зафиксировали проблему с глюком отображения расчета ОМП и через 3 часа решили, о чём и отписались с просьбой перепроверить.
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