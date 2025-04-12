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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 кві, 2025 11:49
Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?
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Додано: Вів 08 кві, 2025 16:46
Feh14 написав:
Почему, интересно, есть куча банков где счёт в приложении закрыть можно, а вот у таких пдф файл с заявой тебе высылают и нужно его редактировать, или распечатать и заполнить, или даже, ёпта, от руки переписать.
Что вот мешает?
Мешает то, что ещё нужно достучаться до поддержки, которая отвечает спустя 3 дня.
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Додано: Сер 09 кві, 2025 12:26
klug написав: arkavs написав:
У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.
Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.
Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ.
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vcy
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Додано: Сер 09 кві, 2025 13:45
vcy написав: klug написав: arkavs написав:
У них общий финмон и скорее всего общий процессинг.
Процесинг-то у них точно спільний, а от у спільному фінмоні Ви впевнені? На фінмон від ТАСі ніби немає стільки скарг, як на ізю, тобто чисто свої клієнтів ТАСя, схоже не так кошмарить, але з ізею мають обмін "висновками", тому схоже, що звідусіль виносять автоматом вже забракованих саме ізею, бо він сам розірвати відносини не може чисто юридично.
Финмон похоже общий, когда ТАЗик пригласил обосновать движения по счетам и происхождение денег, то суммы фигурировали с учетом кредитки ИЗИ.
Так це один банк, тому і рухи потрібно рахувати спільні. Як що Тазік крякне, то фонд його теж буде рахувати, як один банк)
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Додано: Суб 12 кві, 2025 14:03
Обслуживание - омерзительное.
Использовал кредитный лимит "до донышка", потом погасил всю задолженность, оставаясь в льготном периоде "с запасом". Затем внес собственные средства.
Абсолютно неожиданно банк списал какие-то проценты (около 1,5% от суммы кредитного лимита).
Связаться со службой поддержки невозможно уже 5 дней - телефон не отвечает, в мессенджерах робот пишет что-то абсолютно нерелевантное. В отделении Таси на Лукьяновке сотрудники заявили, что не имеют к izi отношения.
"На пробу" было внесено еще немного средств - списали и их.
Сумму "задолженности" увидеть невозможно, понять, почему банк начал списывать эти деньги - тоже.
Кто-то из форумчан сталкивался с такими проблемами? С саппортом izi пообщаться удавалось?
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Neolit
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Додано: Суб 12 кві, 2025 20:07
Neolit написав:
Сумму "задолженности" увидеть невозможно, понять, почему банк начал списывать эти деньги - тоже.
Тапали на карте по "використано кредиту х.хх ₴"?
Neolit написав:
Использовал кредитный лимит "до донышка", потом погасил всю задолженность, оставаясь в льготном периоде "с запасом".
Льготный период до 62 дней, но не распространяется на операции с МСС 6051, 7995 и 9406. Операции с таким кодом были? МСС можно посмотреть в выписке по счёту.
Neolit написав:
В отделении Таси на Лукьяновке сотрудники заявили, что не имеют к izi отношения.
Вот только у них отображаются счета izi
Neolit написав:
С саппортом izi пообщаться удавалось?
4 апреля смог пообщаться. В 15:39 написал и через 10 минут ответили. Зафиксировали проблему с глюком отображения расчета ОМП и через 3 часа решили, о чём и отписались с просьбой перепроверить.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 21:00
Neolit написав:
С саппортом izi пообщаться удавалось?
Первый раз в Тг ответили через 3 дня ночью, раза с 3 ответили быстро.
Пишите в разные месенджеры. Тут это дело везенья.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 22:37
Neolit написав:
С саппортом izi пообщаться удавалось?
А он у них еще остался? Мне недавно за день так никто и не ответил.
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