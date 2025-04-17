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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 329330331332

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 17:37

Re: izibank

Походу кидок.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:33

  arkavs написав:
  ukr0014959 написав:О, написали, що умови виконано 10 днів і сертифікат

Все? Сертификаты на этом закончились? ;) Очередной загон?..


Не знаю, мені через 4 години написали.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:24

  ukr0014959 написав:
  arkavs написав:
  ukr0014959 написав:О, написали, що умови виконано 10 днів і сертифікат

Все? Сертификаты на этом закончились? ;) Очередной загон?..


Не знаю, мені через 4 години написали.

Значить Ви увійшли у перших 300, а чи увійшли решта дізнатися ніякої можливості немає. Хіба на номерах договорів якось ворожити...
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 08:26

Re: izibank

Чому саме 300?

Взагалі якось все через одне місце як завжди у ізі.
В менше не стикується "гарантований подарунок ...акція діє по 31.05.25" і "кількість сертифікатів обмежена".

"лише гарантований подарунок! акція діє з 15.04.25 по 31.05.25 — не зволікай, кількість сертифікатів обмежена."
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 10:20

Re: izibank

  посетитель написав:Чому саме 300?
потому что в правилах акции так
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 10:47

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Чому саме 300?
потому что в правилах акции так

))) Кто б сомневался. Акция действует полтора месяца, а сертификаты закончились в первые пол дня. Ну не разводилово? Кто ж вам теперь поверит...
arkavs
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  #<1 ... 329330331332
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