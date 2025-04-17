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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 кві, 2025 17:37
Походу кидок.
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Додано: Сер 16 кві, 2025 20:33
arkavs написав: ukr0014959 написав:
О, написали, що умови виконано 10 днів і сертифікат
Все? Сертификаты на этом закончились?
Очередной загон?..
Не знаю, мені через 4 години написали.
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Додано: Чет 17 кві, 2025 02:24
ukr0014959 написав: arkavs написав: ukr0014959 написав:
О, написали, що умови виконано 10 днів і сертифікат
Все? Сертификаты на этом закончились?
Очередной загон?..
Не знаю, мені через 4 години написали.
Значить Ви увійшли у перших 300, а чи увійшли решта дізнатися ніякої можливості немає. Хіба на номерах договорів якось ворожити...
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Додано: Чет 17 кві, 2025 08:26
Чому саме 300?
Взагалі якось все через одне місце як завжди у ізі.
В менше не стикується "гарантований подарунок ...акція діє по 31.05.25" і "кількість сертифікатів обмежена".
"лише гарантований подарунок! акція діє з 15.04.25 по 31.05.25 — не зволікай, кількість сертифікатів обмежена."
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Додано: Чет 17 кві, 2025 10:20
посетитель написав:
Чому саме 300?
потому что в правилах акции так
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WallNutPen
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Додано: Чет 17 кві, 2025 10:47
WallNutPen написав: посетитель написав:
Чому саме 300?
потому что в правилах акции так
))) Кто б сомневался. Акция действует полтора месяца, а сертификаты закончились в первые пол дня. Ну не разводилово? Кто ж вам теперь поверит...
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arkavs
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