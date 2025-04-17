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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 кві, 2025 14:36
Мне тоже подтвердили только что. Умов виконани. Открывал вчера в 11ть с небольшим.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:45
Навіть не відкривав з такими розводильними умовами - гарантований подарунок, акція до кінця травня, а сертифікатів всього 300, ага... І ніяк же ж не узнаєш і не перевіриш, та й вірити ізівцям не можна.
Хоча так прописано, що формально не підкопаєшся. Дуже слизькі типи.
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