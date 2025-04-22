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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 330331332333

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:36

Мне тоже подтвердили только что. Умов виконани. Открывал вчера в 11ть с небольшим.
VLADPn
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Повідомлень: 2613
З нами з: 04.02.12
Подякував: 217 раз.
Подякували: 336 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:45

Навіть не відкривав з такими розводильними умовами - гарантований подарунок, акція до кінця травня, а сертифікатів всього 300, ага... І ніяк же ж не узнаєш і не перевіриш, та й вірити ізівцям не можна.
Хоча так прописано, що формально не підкопаєшся. Дуже слизькі типи.
Oberon
 
Повідомлень: 333
З нами з: 15.09.20
Подякував: 134 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 11:02

Re: izibank

Кто-нибудь крутил изино колесо чудес? единственный для меня полезный приз - пополнение мобильного на 20 грн, но как его получить? "очикуй на зарахування протягом 7 робочих днив" - прошло уже дней десять, но куда он должен зарахуватися? автоматом уйдет на пополнение своего финансового номера?

P.S. Нашел в Правилах, что только свой фин.номер. Очередная пустышка от изи.
Кащей
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Повідомлень: 1716
З нами з: 30.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 12:57

Кащей
В мене випало 2 корисних призи:
10 грн на кешбек рахунок
50 грн сертифікат Єва
Amid
 
Повідомлень: 1841
З нами з: 12.06.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 354 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Вів 22 кві, 2025 17:27

Re: izibank

Спасибо. Насмешили. Буду знать)))
arkavs
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Повідомлень: 568
З нами з: 11.06.15
Подякував: 858 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 330331332333
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