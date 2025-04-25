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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 кві, 2025 14:36
Мне тоже подтвердили только что. Умов виконани. Открывал вчера в 11ть с небольшим.
Додано: Чет 17 кві, 2025 18:45
Навіть не відкривав з такими розводильними умовами - гарантований подарунок, акція до кінця травня, а сертифікатів всього 300, ага... І ніяк же ж не узнаєш і не перевіриш, та й вірити ізівцям не можна.
Хоча так прописано, що формально не підкопаєшся. Дуже слизькі типи.
Додано: Вів 22 кві, 2025 11:02
Re: izibank
Кто-нибудь крутил изино колесо чудес? единственный для меня полезный приз - пополнение мобильного на 20 грн, но как его получить? "очикуй на зарахування протягом 7 робочих днив" - прошло уже дней десять, но куда он должен зарахуватися? автоматом уйдет на пополнение своего финансового номера?
P.S. Нашел в Правилах, что только свой фин.номер. Очередная пустышка от изи.
Додано: Вів 22 кві, 2025 12:57
Кащей
В мене випало 2 корисних призи:
10 грн на кешбек рахунок
50 грн сертифікат Єва
Додано: Вів 22 кві, 2025 17:27
Re: izibank
Спасибо. Насмешили. Буду знать)))
Додано: Чет 24 кві, 2025 17:34
Re: izibank
Дуже небезпечний банк, вчора сепнув на віртуальну дебетну карту, щоб поповнити заначку, а через пару днів хотів закрити кредитку. Гроші зайшли миттєво, а користатися ними не дає, весь час пише недостатньо коштів
Додано: Чет 24 кві, 2025 21:54
Re: izibank
Перезайти в приложение не пробовали?
Вообще можно сэпить прямо на Заначку.
Додано: П'ят 25 кві, 2025 09:21
Та забув про прямий сеп. Видалив встановив додаток, міняв коми та точки в сумі і о диво, в якийсь момент спрацювало
Додано: П'ят 25 кві, 2025 10:19
Re: izibank
Пришел сертификат Сильпо на 500 грн. по бонусу за открытие депо. Без вычета налогов!
Изя, респект!
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