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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:27
JanIs написав:А ніхто не в курсі , якщо декілька депозитів відкрито,то чи буде декілька сертифікатів?
Чи на один номер один сертифікат?
3.2. Незалежно від кількості відкритих Депозитів один Учасник може отримати не більше одного
Гарантованого Заохочення за весь Період Акції.
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Chicheva
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:24
Також відпишуся, що отримав сертифікат. І строк дії в нього аж до грудня 26 року. Цього разу Ізі відпрацював якось аж незвично для себе)
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nickvp
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:48
Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.
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Кащей
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:31
Надо отдать должное - в этот раз Изя отработал без изъянов. Даже прислал уведомления, когда закончились сертификаты.
Может нас тут услышали 😉
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arkavs
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Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:50
Кащей написав:
Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.
Я поки не отримав
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ukr0014959
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Додано: Суб 26 кві, 2025 09:18
ukr0014959 написав: Кащей написав:
Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.
Я поки не отримав
Upd все по чесному, є сертифікат
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ukr0014959
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Додано: Пон 28 кві, 2025 12:41
На дебитку закинул 800 грн., хотел перекинуть другому клиенту ИЗИ.
Не ушло - "операції по карті обмежені емітентом"
Быстро вывел р2р на МОНО - ушло.
Выдохнул.
Поддержка в чате Вайбера очень занята и ответа нет.
Шо это за симптомы?
пы.сы. уже 45 минут в техподдержке никто не удосужился подключиться.
я так понимаю тикать с изи пора?
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ВIВ
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Додано: Пон 28 кві, 2025 15:16
ВIВ написав:
пы.сы. уже 45 минут в техподдержке никто не удосужился подключиться.
Не смішіть так. Завтра о 5-й ранку будете мати 5 хв, щоб прочитати відповідь і задати уточнюючі запитання.
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klug
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