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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 331332333334

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 11:27

Re: izibank

JanIs написав:А ніхто не в курсі , якщо декілька депозитів відкрито,то чи буде декілька сертифікатів?

Чи на один номер один сертифікат?
3.2. Незалежно від кількості відкритих Депозитів один Учасник може отримати не більше одного
Гарантованого Заохочення за весь Період Акції.
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 12:24

Також відпишуся, що отримав сертифікат. І строк дії в нього аж до грудня 26 року. Цього разу Ізі відпрацював якось аж незвично для себе)
nickvp
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:48

Re: izibank

Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 14:31

Re: izibank

Надо отдать должное - в этот раз Изя отработал без изъянов. Даже прислал уведомления, когда закончились сертификаты.
Может нас тут услышали 😉
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 15:50

  Кащей написав:Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.


Я поки не отримав
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 кві, 2025 09:18

  ukr0014959 написав:
  Кащей написав:Интереснее услышать отзывы НЕполучивших сертификат. Похоже, на этот раз лотерея была беспроигрышной.


Я поки не отримав



Upd все по чесному, є сертифікат
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:41

На дебитку закинул 800 грн., хотел перекинуть другому клиенту ИЗИ.
Не ушло - "операції по карті обмежені емітентом"
Быстро вывел р2р на МОНО - ушло.
Выдохнул.
Поддержка в чате Вайбера очень занята и ответа нет.
Шо это за симптомы?

пы.сы. уже 45 минут в техподдержке никто не удосужился подключиться.
я так понимаю тикать с изи пора?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 15:16

Re: izibank

  ВIВ написав:пы.сы. уже 45 минут в техподдержке никто не удосужился подключиться.

Не смішіть так. Завтра о 5-й ранку будете мати 5 хв, щоб прочитати відповідь і задати уточнюючі запитання.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 18:16

  ВIВ написав:пы.сы. уже 45 минут в техподдержке никто не удосужился подключиться.


Громко поржал )))) 45 минут это мгновение у изи.Как уже было сказано выше ночью ближе к утру подключатся.

Ну о состоянии банка у которого в поддержке работает один человек и то это его не основная работа судите сами.Ну и 30% штрафа никто не отменял.А то тут некоторым это сюрприз может быть как оказывается.
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