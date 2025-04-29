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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:39

Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:53

  ukr0014959 написав:Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю

То ви пасхалку знайшли :D
Boundless
 
Повідомлень: 2276
З нами з: 12.02.08
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