Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:39
Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:53
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