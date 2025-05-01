Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:39
Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:53
Додано: Чет 01 тра, 2025 06:20
Додано: Чет 01 тра, 2025 07:46
І СЕП и не відправляються... Летить ракета вже хвилин 15. Раз п'ять запускав із 7-ї ранку.
upd. Розкидав р2р, цей поки працює
Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32
Re: izibank
СЕПи в них ще з вчора не відправлялися.Теж р2р кинув, добре що суми невеликі були.Підтримку навіть не питав - це ж ізя, розумію що немає сенсу, тільки час марно потрачу.
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