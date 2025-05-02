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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 332333334335

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:39

Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
ukr0014959
 
Повідомлень: 473
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 19:53

  ukr0014959 написав:Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю

То ви пасхалку знайшли :D
Boundless
 
Повідомлень: 2279
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 02:53

На продукти усім кеш бек 0.75%?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 06:20

  novichok написав:На продукти усім кеш бек 0.75%?

Да, но выбрать категорию нельзя - выдаёт ошибку.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1662
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 07:46

І СЕП и не відправляються... Летить ракета вже хвилин 15. Раз п'ять запускав із 7-ї ранку.

upd. Розкидав р2р, цей поки працює
novichok
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Повідомлень: 3552
З нами з: 31.03.13
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Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32

Re: izibank

СЕПи в них ще з вчора не відправлялися.Теж р2р кинув, добре що суми невеликі були.Підтримку навіть не питав - це ж ізя, розумію що немає сенсу, тільки час марно потрачу.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:16

Закрити рахунок

Як мені закрити рахунок цего ізібанка? Я ним давно не користуюсь, кредитів нема, на картках по нулях, всі карти я заблокував. Дозвонитися до них по двом телефонам я не можу, через вайбер і телеграм вони не відповідають. З мого рахунка в таскомбанк списали 150 гривень за ізібанка, і в підтримці таскомбанк написали звертатись в ізібанка.
jjjj75
 
Повідомлень: 87
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