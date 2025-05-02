Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:39
Свайпав той додаток і до свайптвся до сторінки покупки облігацій)()(
То глюк, чи реально з пн по пт з 10 до 16 ізі приймає заявки на купівлю
Додано: Вів 29 кві, 2025 19:53
Додано: Чет 01 тра, 2025 06:20
Додано: Чет 01 тра, 2025 07:46
І СЕП и не відправляються... Летить ракета вже хвилин 15. Раз п'ять запускав із 7-ї ранку.
upd. Розкидав р2р, цей поки працює
Додано: Чет 01 тра, 2025 08:32
Re: izibank
СЕПи в них ще з вчора не відправлялися.Теж р2р кинув, добре що суми невеликі були.Підтримку навіть не питав - це ж ізя, розумію що немає сенсу, тільки час марно потрачу.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 11:16
Закрити рахунок
Як мені закрити рахунок цего ізібанка? Я ним давно не користуюсь, кредитів нема, на картках по нулях, всі карти я заблокував. Дозвонитися до них по двом телефонам я не можу, через вайбер і телеграм вони не відповідають. З мого рахунка в таскомбанк списали 150 гривень за ізібанка, і в підтримці таскомбанк написали звертатись в ізібанка.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 16:22
Re: izibank
jjjj75, спробуй написати їм листа на їх адресу електронної пошти.
Додано: П'ят 02 тра, 2025 17:13
А хіба такий банчок існує в переліку ліцензованих банківських установ України, викладеному на сайті НБУ, та ще й з окемим МФО? Фізично, у відділенні, після моєї пропозиції викликати працівників поліції для фіксації порушення з боку банку ЗУ Про звернення громадян, одразу тасічки заізілись й вирішили ізіно питання. На сайті НБУ є також сторінка про звернення громадян с "гарячкою"...
Шановні! Як просувається черга за пластиком? Хтось вже отримав в квітні, як ізічки обіцяли?
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