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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47
kulikrom написав: jjjj75 написав:
написали звертатись в ізібанка.
Шановні! Як просувається черга за пластиком? Хтось вже отримав в квітні, як ізічки обіцяли?
Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
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