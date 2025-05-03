Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:11
Закривав ізі-карти 5 березня, закрили тільки доларову, по всім іншим сказали чекати кінця травня
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22
Re: izibank
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, Sense Bank і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|