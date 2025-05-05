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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 333334335336

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 2.9 5 34
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
24%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
6
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47

  kulikrom написав:
  jjjj75 написав:написали звертатись в ізібанка.



Шановні! Як просувається черга за пластиком? Хтось вже отримав в квітні, як ізічки обіцяли?

Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:11

Закривав ізі-карти 5 березня, закрили тільки доларову, по всім іншим сказали чекати кінця травня
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22

Re: izibank

  kulikrom написав:та ще й з окемим МФО?
я может открою для вас страшную тайну, но отдельное МФО могут иметь отдельные структурные даже БЕЗБАЛАНСОВЫЕ подразделения банка (раньше каждый филиал имел свое МФО). Поэтому фактор "отдельное МФО" вовсе не показатель
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 21:23

Зараз МФО вже немає, є код банку. Пакращення. Типу замість МФО, а от чи може такий код банку мати філія або безбалансове відділення, як було з мфо, то я вже не знаю.
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  #<1 ... 333334335336
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