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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47
kulikrom написав: jjjj75 написав:
написали звертатись в ізібанка.
Шановні! Як просувається черга за пластиком? Хтось вже отримав в квітні, як ізічки обіцяли?
Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 10:11
Закривав ізі-карти 5 березня, закрили тільки доларову, по всім іншим сказали чекати кінця травня
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Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22
kulikrom написав:
та ще й з окемим МФО?
я может открою для вас страшную тайну, но отдельное МФО могут иметь отдельные структурные даже БЕЗБАЛАНСОВЫЕ подразделения банка (раньше каждый филиал имел свое МФО). Поэтому фактор "отдельное МФО" вовсе не показатель
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:23
Зараз МФО вже немає, є код банку. Пакращення. Типу замість МФО, а от чи може такий код банку мати філія або безбалансове відділення, як було з мфо, то я вже не знаю.
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