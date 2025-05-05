Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:11
Закривав ізі-карти 5 березня, закрили тільки доларову, по всім іншим сказали чекати кінця травня
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22
Re: izibank
Додано: Пон 05 тра, 2025 21:23
Зараз МФО вже немає, є код банку. Пакращення. Типу замість МФО, а от чи може такий код банку мати філія або безбалансове відділення, як було з мфо, то я вже не знаю.
Додано: Пон 05 тра, 2025 23:16
Может. Вот например в справочнике банков на сайте нбу на вот этой странице
На той же странице ниже видим разные коды у разных подразделений Приватбанка
- Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" - 335496
- Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" - 313399
- Краматорська філія АТ КБ "ПриватБанк" - 335548
и т.д.
Так что может
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