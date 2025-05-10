izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 05:47
kulikrom написав: jjjj75 написав:
написали звертатись в ізібанка.
Шановні! Як просувається черга за пластиком? Хтось вже отримав в квітні, як ізічки обіцяли?
Очевидно что ни как, выбора пластика нет. Думаю и не будет.
Feh14
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Додано: Суб 03 тра, 2025 10:11
Закривав ізі-карти 5 березня, закрили тільки доларову, по всім іншим сказали чекати кінця травня
Boundless
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Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22
kulikrom написав:
та ще й з окемим МФО?
я может открою для вас страшную тайну, но отдельное МФО могут иметь отдельные структурные даже БЕЗБАЛАНСОВЫЕ подразделения банка (раньше каждый филиал имел свое МФО). Поэтому фактор "отдельное МФО" вовсе не показатель
WallNutPen
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:23
Зараз МФО вже немає, є код банку. Пакращення. Типу замість МФО, а от чи може такий код банку мати філія або безбалансове відділення, як було з мфо, то я вже не знаю.
Oberon
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Додано: Пон 05 тра, 2025 23:16
Oberon написав:
Зараз МФО вже немає, є код банку. Пакращення. Типу замість МФО, а от чи може такий код банку мати філія або безбалансове відділення, як було з мфо, то я вже не знаю.
Может. Вот например в справочнике банков на сайте нбу на вот этой странице
https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... b_date_to=
находим к примеру код банка АТ "Райффайзен Банк" (Raiffeisen Bank JSC) - он у него 300335. А вот на этой странице
https://bank.gov.ua/ua/supervision/inst ... b_date_to=
код Дніпропетровська обласна дирекція АТ "Райффайзен Банк" - он 305653.
На той же странице ниже видим разные коды у разных подразделений Приватбанка
- Донецьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" - 335496
- Запорізьке РУ АТ КБ "ПриватБанк" - 313399
- Краматорська філія АТ КБ "ПриватБанк" - 335548
и т.д.
Так что может
WallNutPen
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Додано: П'ят 09 тра, 2025 23:37
Після встановлення додатку:
Витратні операції заборонено до підтвердження нового пристрою на пошті.
Це що таке і як з ним боротись? Гаряча лінія вже другу годину не відповідає, це якийсь жах.
AndriyQ
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Додано: Суб 10 тра, 2025 08:11
AndriyQ, на адресу електронної пошти повинен від банку прийти лист із посиланням, що ти дозволяєш використовувати застосунок на новому пристрої.
Howl
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